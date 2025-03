San Marino sempre più vicino alle Comunità Sammarinese all’Estero. Segretario Matteo Ciacci incontra la Collettività Sammarinese dell’Emilia: un dialogo costruttivo e partecipato

Il Segretario Ambiente e Territorio, Matteo Ciacci, ha partecipato a un importante incontro con i membri della Collettività Sammarinese dell’Emilia, collettività che vanta 169 iscritti. L’evento, che ha visto la presenza di numerosi cittadini sammarinesi residenti nelle province dell’Emilia Romagna, si è configurato come un’occasione privilegiata per un confronto e un dialogo diretto sulle tematiche che interessano da vicino la comunità.Grande riconoscimento ed entusiasmo da parte del Presidente della Collettività Sammarinese dell’Emilia Alessandro Lombardi, che ringrazia la delegazione sammarinese e il Segretario di stato Ciacci per la visita.

Durante l’incontro, il Segretario Ciacci ha sottolineato l’importanza fondamentale del contributo delle comunità locali per definire strategie efficaci e condivise. “La comunità di Bologna riveste un ruolo importantissimo – ha affermato il Segretario Ciacci – e momenti come questo sono essenziali per ascoltare le istanze del territorio e costruire insieme un ponte fra San Marino e Italia.”Nel corso della giornata, si è tenuto un proficuo scambio di idee e prospettive con i rappresentanti della comunità bolognese. Sono state portati all’attenzione della platea diversi temi che la Repubblica di San marino sta affrontando, quali l’emergenza casa, con un progetto di legge appena approvato in Commissione IV e che nelle prossime settimane verrà presentato in Consiglio Grande e Generale.

Altro argomento che ha destato interesse è stato l’annuncio del Segretario di Stato Ciacci dell’individuazione di nuova sede per la Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero e per il Museo dell’Emigrante.Ospite dell’evento è stato il Prof.re Verter Casali, che è intervenuto sul tema “Il centro storico di San Marino: sviluppo dalle origini ai giorni nostri.”

L’incontro si è concluso con la consegna, da parte del Segretario di Stato, di alcune Borse di Studio agli studenti meritevoli della Collettività, che si sono distinti in campo scolastico. Questi incontri tra le Istituzioni di San Marino e le Comunità Sammarinesi nel mondo creano sempre più collaborazione, con l’obiettivo di dare seguito alle discussioni avviate anche in sede di Consulta annuale e di implementare iniziative concrete a beneficio dei concittadini residenti fuori territorio.

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente