San Marino. Serata intensa per il Tre Fiori insieme ai ragazzi della Federazione Sport Speciali

Serata speciale nel segno dell’inclusione per il per il Tre Fiori insieme ai ragazzi della Federazione Sport Speciali. Prima un’avvincente partita di calcio a 7 sul campo di Fiorentino e poi tutti insieme al Wonderbay per finire la serata in compagnia tra giocatori, tecnici, dirigenti e amici. L’evento è stato inserito nell’iniziativa della società gialloblù per la responsabilità sociale, con l’obiettivo di promuove valori fondamentali come l’incluùsione e la sostenibilità, con il coinvolgimento di tutta la comunità e dei tifosi gialloblù.

Ma prima di brindare e scambiarsi maglie e sorrisi a cena, non è mancata la competitività in campo: con la squadra degli Atleti Speciali brava ad imporsi ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 5-5. Gara avvincente con doppietta per il Tre Fiori di Pesaresi e Dolcini.

“È stata una bella esperienza per tutti – dice il DS Lo Russo -. Una serata speciale, nel segno del divertimento, che il Tre Fiori organizza sempre con grande soddisfazione per promuovere i valori dell’inclusione nel calcio, perché questo è davvero lo sport di tutti. Attraverso questa iniziativa, ci impegniamo a creare un impatto positivo e a contribuire al benessere collettivo, coinvolgendo i nostri tesserati e anche i nostri sostenitori, dai più giovani ai meno giovani, per fare capire a tutti l’importanza di agire in modo etico e responsabile nel rispetto delle diversità”.

