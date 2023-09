San Marino. Serata “Laboratorio Karaoke” al Centro Sociale di Fiorentino

Nuovo appuntamento con il “Laboratorio Karaoke”, nella serata di venerdì 15 settembre, al Centro Sociale di Fiorentino, con l’intendimento di sempre, espresso fin dai tempi dei tempi dell’esordio, avvenuto 15 anni fa: porre in essere un ‘contenitore’ in grado di aggregare persone di ogni fascia d’età attraverso un’iniziativa semplice, ludica, ma anche indirizzata al far emergere connessioni culturali con la dimensione canora e musicale dell’area mediterranea, di cui si è eredi. Con ciò si esplica uno dei motivi che sta dietro alla facciata della denominazione “Laboratorio” ovvero cercare di fare affiorare ciò che, nello stesso ambito, può coinvolgere passato e presente, seppure nella brevità di una singola canzone. Nel corso della serata, saranno infatti eseguiti alcuni brani di un artista memorabile, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa: Lucio Battisti, che rivive ogni giorno con melodie che superano le barriere del tempo, attirando soprattutto l’attenzione entusiastica dei giovanissimi. E proprio in questo senso, non è casuale il fatto che il “Karaoke Lab” di Fiorentino, modificatosi nel tempo con varie formule, sia condotto nella veste attuale, da giovani cantautori del nostro territorio che si affacciano sulla scena musicale con brani originali, appena editi nel corrente anno. Ma al di là delle espressività vocali più significative, l’iniziativa di Fiorentino si è comunque sempre distinta per la facile accessibilità ai microfoni, lo spirito solidale e soprattutto per il clima di incoraggiamento verso i principianti. Motivi aggiunti, quest’ultimi, per partecipare e condividere un luogo d’incontro dove mettersi in gioco, esplorare le proprie capacità espressive, fare amicizia. Appuntamento, dunque, alle ore 21.00 di venerdì sera (15 settembre) al Centro Sociale di Fiorentino che ringrazia i cittadini dei Castello, e di altri Castelli del territorio, che partecipano e collaborano fattivamente all’iniziativa, aperta a tutti e gratuita.