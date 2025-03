San Marino. Serenella partners di sp Cailungo. Sabato 18 novembre alle ore 18:00, “Save the Date”, perché è il giorno dell’inaugurazione di SERENELLA.

Ma soprattutto, SERENELLA si presenta come un punto d’incontro eccezionale per tutti, dove potrete iniziare la giornata con ricche colazioni, gustare prelibati pranzi e partecipare a spettacolari aperitivi o apericene con un’ampia varietà di opzioni. La sala video e gli spazi ampi garantiranno serate a tema coinvolgenti, pubblicizzate su tutte le principali piattaforme social, iniziando da Instagram: https://www.instagram.com/serenellarsm/

Appuntamento dunque per tutti a sabato 18 novembre ore 18:00 via XXV marzo Domagnano RSM

Open forever and for everyone, SERENELLA. Un luogo che non vediamo l’ora di condividere con voi!