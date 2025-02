San Marino. Serie B/ La PromoPharma scende in Abruzzo Serie D femm./ La Titan Services anticipa con l’Unica Rimini

Serie B masch. Dopo due vittorie consecutive, la PromoPharma è chiamata a confermarsi sul parquet abruzzese di Montorio al Vomano, ambiente del tutto sconosciuto ai titani. È la trasferta più lunga del campionato. “Montorio è una squadra giovane con qualche giocatore di spicco dal punto di vista fisico e altri ragazzi molto bravi dal punto di vista tecnico. – Analizza Marco Ricci, coach sammarinese. – In particolare dovremo stare attenti al centro, dove attaccano bene e ai due schiacciatori. Come moltissime squadre giovani, Montorio è soggetta a mancanza di continuità e su questo aspetto dovremo lavorare per metterli in difficoltà. Sarà importante contenerli giocando bene a muro, in battuta e in ricezione per tenerli lontani da rete. Dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo e il nostro gioco”. Arbitrano Stefano Capobianco (1°) e Marcello Rutigliano (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 14, Sab Group San Mauro Pascoli 13, Sir Umbria Academy Assisi 12, Sabini Castelferretti 12,Novavolley Loreto 11, PromoPharma 11, Querzoli Forlì 8, Paoloni Macerata 8, Battistelli Real Bottega 8, Volley Game T-Trade Falconara 8, Montorio Teramo 8, Prime Cleaning Riccione 7, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 7). Montorio Teramo – PromoPharma San Marino: sabato 23 novembre alle 17 a Montorio al Vomano.

Serie D femm. Viene, invece, da due sconfitte consecutive la Titan Services che, contro l’Unica Volley Rimini, vuole riprendere a fare punti. “L’Unica è una squadra molto giovane e con un bel vivaio – racconta Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Sarà una bella sfida: noi vorremmo confermare per tutta la partita il bellissimo terzo set giocato contro il Bellaria. In ogni caso, le ragazze stanno lavorando sodo e sono tranquille. Consapevoli che si tratta di aspettare, con tranquillità, i progressi che certamente arriveranno”. Per la partita contro l’Unica non saranno convocate per infortunio la schiacciatrice Tassi Pistarelli e la palleggiatrice Stefanelli. Si gioca in anticipo, giovedì 21 alle 20.30, a Falciano.

Classifica. Idea Volley Bellaria 12, Vtr Ke Car Rimini 10, Fenix Energia Faenza 9, Bcc Romagnolo Cesena 7, Acerboli Santarcangelo 6, Figurella Rimini 6, Retina Cattolica 5, Fusignano 5, Titan Services 4, Unica Volley Rimini 4, Alfonsine 4, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 5). Titan Services San Marino – Unica Volley Rimini: giovedì 21 alle 20.30 a Falciano.

Nelle foto: Marco Ricci e Stefano Sarti.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 20 novembre 2024