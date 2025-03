San Marino. Serie B/ PromoPharma a Forlì Serie D femm./ La Titan Services ospita la Retina Cattolica

Serie B masch. Dopo la bella partita giocata contro la Sir Safety Umbria Academy sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle, che però non ha portato punti in classifica, la PromoPharma è attesa, sabato 7 dicembre, alla trasferta in casa della Querzoli Forlì. È un derby romagnolo fra due squadre a pari punti. “Vogliamo fare bene come contro la Sir Safety ma giocando meglio gli ultimi punti dei set. In quei momenti dobbiamo fidarci delle nostre qualità e non cercare soluzioni estemporanee. – dice Marco Ricci, allenatore dei titani. – Contro Forlì, che come tutte le squadre di serie B ha pregi e difetti, dovremo essere bravi a giocare sulle loro debolezze e imporre il nostro gioco. Nel loro roster spiccano l’opposto modenese Bigarelli, uomo da 20 punti a partita; il palleggiatore Mariella, espertissimo della categoria e il centrale Pirini, un giovane di due metri con ottime qualità. Noi dovremo tradurre sul campo i pregi che indubbiamente abbiamo. Se sarà così, non ho dubbi che faremo una buona prestazione”. In squadra tutti “abili e arruolati” tranne Lorenzo Benvenuti. Arbitrano Fabiana Salvatore (1°) e Lorenzo Catena (2°).

Classifica. La Nef Re Salmone Osimo 20, Sab Group San Mauro Pascoli 19, Sir Safety Umbria Academy Assisi 18, Sabini Castelferretti 18,Novavolley Loreto 17, Paoloni Macerata 13, PromoPharma 11, Querzoli Forlì 11, Montorio Teramo 11, Battistelli Real Bottega 11, Volley Game T-Trade Falconara 9, Prime Cleaning Riccione 7, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 9). Querzoli Forlì – PromoPharma San Marino: sabato 7 dicembre alle 18 a Forlì.

Serie D femm. La Titan Services tenterà di dare una svolta alla propria stagione contro il Retina Cattolica. “Dobbiamo iniziare a raccogliere punti. – spiega Stefano sarti, coach delle sammarinesi. – Sappiamo che l’attuale posizione in classifica non corrisponde al valore della squadra e vogliamo recuperare quanto prima i punti che ci mancano. Il Cattolica è una squadra giovane ma che sta stare bene in campo, con buoni fondamentali in attacco e in difesa e con molte ragazze che comunque giocano insieme da tempo. Bisognerà affrontarle nella maniera giusta”. Buone notizie arrivano dall’infermeria, dove stanno recuperando sia la banda Stella Tassi Pistarelli che potrebbe già tornare a disposizione questa settimana, sia la palleggiatrice Matilde Stefanelli il cui rientro potrebbe avvenire verso la metà di gennaio.

Classifica. Vtr Ke Car Rimini 15, Idea Volley Bellaria 15, Fenix Energia Faenza 15, Bcc Romagnolo Cesena 10, Alfonsine 10, Acerboli Santarcangelo 9, Unica Volley Rimini 9, Retina Cattolica 9, Figurella Rimini 6, Fusignano 5, Titan Services 5, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 7). Titan Services San Marino – Retina Cattolica: sabato 7 dicembre alle 19.30 a Serravalle.

Nelle foto: Stella Tassi Pistarelli.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 4 dicembre 2024