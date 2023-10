San Marino. Serie B/ PromoPharma battuta al tie-break a Forlì Serie D femminile: Titan Services ko con la Ke Car Volley Rimini

Serie B masch. Querzoli Forlì – PromoPharma San Marino 3 a 2 (18/25 23/25 25/14 25/18 15/13). Dopo la vittoria al quinto contro San Mauro Pascoli, sabato a Forlì è arrivata una sconfitta al tie-break per la PromoPharma. “Dopo il secondo set siamo calati fisicamente in maniera netta – spiega a fine partita coach Marco Ricci. – Questa defaillance è dipesa dal fatto che non siamo mai riusciti ad allenarci con continuità, visto l’alto numero d’infortunati che abbiamo avuto in squadra fino ad ora. Ovviamente al calo fisico si è accompagnato un abbassamento della prestazione tecnica: muro, difesa e battuta non sono più stati efficaci da un certo punto in poi. Solo nel tie-break siamo tornati a essere competitivi e dal 10/14 abbiamo recuperato fino al 13/14 ma non siamo andati oltre. Speriamo di tornare presto a ranghi completi per allenarci al meglio”.

Tabellino Forlì. Mariella 8, Bonatesta 13, a. Pirini 12, Kunda 16, Camerani 19, Soglia 6, Berti (L1), Del Grosso 1, Fabbri 2, Balducci. N.E. M. Pirini, Rondoni, Casamenti, Puscheddu (L2). Ace 11. Battute errore 12. Muri punto 13. All. Gabriel Kunda.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 1, Benvenuti 14, Carigi 6, Frascio 22, Bernardi 8, Kiva 6, Rizzi (L1), Muccioli 3, Ricci, Donini, Zonzini. N.E. Bacciocchi (L2). Ace 5. Battute errore 9. Muri punto 5. All. Marco Ricci.

Classifica. 4 Torri Ferrara 12, Begin Volley Collemarino 11, Novavetro San Severino Marche 8, La Nef Osimo 7, Sabini Castelferretti 6, Pietro Pezzi Ravenna 6, Querzoli Forlì 4, Loreto 3, Potenza Picena 3, Paoloni Macerata 3, PromoPharma 3, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 2, Lube Civitanova 1.

Prossima partita: PromoPharma – Begin Volley Collemarino. Sabato 4 novembra, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services – Ke Car Volley Rimini 0 a 3 (12/25 24/26 15/25). Partita a senso unico quella giocata sabato al Pala Casadei di Serravalle tra Titan Services e Ke Car Volley Rimini. “All’ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a Federica Tura, il nostro opposto titolare. – Racconta nel dopopartita Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Così, nel primo set abbiamo provato a cambiare gli equilibri di formazione senza riuscire a entrare nel match. Nel secondo parziale eravamo sopra 23 a 20 ma ci siamo disunite nel momento in cui abbiamo preso dei punti. Nel terzo set non c’è stata reazione. In partita hanno funzionato poche cose e quelle poche non sono state sufficienti contro una buona squadra, ben equilibrata. A parte una buona Ghinelli che ha fatto 18 punti. Peccato perché avremmo voluto riprenderci quel punto che ad Alfonsine ci è stato negato al tie-break per un errore del tabellone che ha conteggiato un 14/13 mentre si era sul 13 pari. Venerdì a Forlì dovremo ripartire da quanto di buono fatto nel secondo set”.

Tabellino Titan Services. Renzi 2, Ghinelli 18, Rossi 1, Balducci 3, Ugolini 1, Muccioli 2, Ricci 3, Stefanelli, Menicucci, Casadei, Tassi Pistarelli, Pasolini (L1), Grossi (L2). N.E. Filippi. All. Stefano Sarti.

Classifica. Fulgur Bagnacavallo 9, Figurella Rimini 9, Flamigni Forlì 9, Ke Car Volley Rimini 6, Mosaico Ravenna 5, Unica Volley Riccione 4, Titan Services 4, Idea Volley Santarcangelo 3, Alfonsine 3, Junior Coriano 1, Sport Village Forlì 1, Longiano 0.

Prossima partita: Sport Village Forlì – Titan Services. Venerdì 3 novembre, ore 21.30, a Forlì.

Nella foto: Alice Pasolini, libero e capitano della Titan Services.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 29 ottobre 2023

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione