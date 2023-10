San Marino. Serie B/ PromoPharma, falsa partenza Con la Pietro Pezzi Ravenna, sconfitta casalinga per 3 a 0 nella prima di campionato

Serie B masch. PromoPharma – Pietro Pezzi Ravenna 0 a 3 (22/25 22/25 26/28) Sabato 7 ottobre è cominciato il campionato della PromoPharma San Marino con il match interno con la Pietro Pezzi Ravenna. Inizio subito difficile perché già in partenza i titani devono rinunciare al palleggiatore Rondelli, squalificato, e a tutti e due gli opposti, Marcovecchio e Paganelli, infortunati. Chiaro che gli equilibri di squadra ne risentono e Benvenuti e compagni ne tirano fuori una partita volenterosa ma nella quale appaiono poco sciolti e un po’ timorosi nel gioco. Qualche errore di troppo in attacco e un muro avversario spesso molto efficace impediscono alle bocche da fuoco della squadra di fare il loro dovere. Va meglio nel terzo set durante il quale la PromoPharma gioca con una maggiore fluidità e aggressività in attacco ma non basta per riaprire la partita.

Cronaca. Fuori per infortunio i due opposti Marcovecchio e Paganelli (quest’ultimo in panchina per onor di firma) e con il palleggiatore Rondelli squalificato, coach Ricci si affida a Kiva nel ruolo di opposto con la new entry Muccioli in palleggio. Di mano giocano Benvenuti e Frascio con Zonzini e Bernardi al centro. Il libero è Rizzi. Ravenna parte meglio (2/5) avendo ragione del muro sammarinese che tocca ma non ferma gli attacchi avversari da posto 2 e 4. La PromoPharma si sistema e anche grazie a qualche errore avversario in attacco piazza un parziale di 7 a 3 che la porta avanti (9/7). Il set rimane indeciso fino al 21 pari quando due attacchi dei bizantini (21/23) lo indirizzano (22/25). Anche nella seconda frazione di gioco Ravenna parte meglio (3/7) e i titani riescono ad agguantare gli ospiti solo sul 13 pari, dopo un lungo inseguimento, grazie a un muro e un attacco di Bernardi. E’ un fuoco di paglia perché la Pietro Pezzi torna avanti (13/15) e stavolta non molla la presa sul set fino al definitivo 22/25. Nella terza ripresa la PromoPharma parte con un altro ritmo (5/2) ma un paio di errori in attacco rimettono in carreggiata Ravenna che continua a frustrare le iniziative d’attacco dei padroni di casa grazie a muro e difesa (ottima prova del libero Marchini), San Marino reagisce a sua volta e trova ounti importanti con Kiva e Frascio (21/20). Sul 24/22 i titani hanno due set ball ma non riescono a chiudere il set. Si va ai vantaggi e, alla fine, la spunta ancora Ravenna per 26/28 alla terza opportunità.

Tabellino PromoPharma. Benvenuti 9, Zonzini 3, Kiva 10, Frascio 10, Bernardi 6, Muccioli 3, Rizzi (L1), Ricci. N.E.: Bacciocchi (L2), Donini, Carigi, Paganelli. Ace: 2. Battute errore 7. Muri punto 6. All. Marco Ricci

Tabellino Pietro Pezzi. Cerquetti 3, Oliva 10, Giugni 5, Sfondrini 4, Raggi 6, Cardia 12, Marchini (L1), Baroni 9, Ciccorossi. N.E.: Minniti, Zama, Rossi. Ace: 1. Battute errore 10. Muri punto 7. All. Federico Rizzi.

Classifica. Begin Volley Collemarino 3, Pietro Pezzi Ravenna 3, 4 Torri Ferrara 3, Novavetro San Severino Marche 2, Potenza Picena 2, Lube Civitanova 1, Rubicone San Mauro Pascoli 1, Sabini Castelferretti 0, Paoloni Macerata 0, Loreto 0, Querzoli Forlì 0, La Nef Osimo 0, PromoPharma 0.

Prossima partita: 4 Torri Ferrara – PromoPharma. Sabato 14 ottobre, ore 20.30, a Ferrara.

Nella foto: Un time-out della PromoPharma.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 08/10/23