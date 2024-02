San Marino. Serie B/ PromoPharma ko al tie-break con Loreto E’ la terza volta (in sette giornate) che i titani perdono al quinto. Buonissima prova di Samuel Frascio che mette a referto 30 punti

Serie B masch. PromoPharma – Loreto 2 a 3 (22/25 25/11 17/25 28/26 10/15). Arbitri: Vieri Santin (1°) e Ilaria Zoffoli (2°). Nelle ultime cinque giornate, su sette totali di campionato, la PromoPharma ha affrontato il tie-break per ben quattro volte, uscendone sconfitta in tre occasioni e vittoriosa in una. Un dato che si può leggere in chiaroscuro ma che, in ogni caso, consente al gruppo di coach Ricci di muovere la classifica in un campionato nel quale molte squadre lotteranno per non retrocedere. La partita di sabato 18 contro Loreto al Pala Casadei, è stata giocata a corrente alternata dalle due squadre. Loreto ci ha messo qual cosina in più per arrivare alla vittoria ma alla PromoPharma manca davvero poco per avere maggiore incisività nel proprio gioco. Già recuperare tutti gli infortunati darebbe una grossa mano.

Cronaca. In partenza i 6+1 di Ricci sono: Kiva opposto al palleggiatore Rondelli, Benvenuti e Frascio di banda con Carigi e il recuperato Zonzini al centro. Il libero è Rizzi. L’inizio della PromoPharma è molto incisivo con Rondelli che fa attaccare efficacemente tutti i compagni di squadra (8/4). Sul 16/13 Loreto chiede il primo time-out. Battuta, ricezione e difesa di San Marino funzionano ma qualche errore in attacco dei titani e una serie di battute efficaci degli ospiti rimettono i marchigiani in scia (18/17). Il pareggio arriva sul 22/22. Ricci chiama un time-out e invita i suoi a non abbassare il livello del gioco ma i titani si bloccano e lasciano il set agli ospiti (22/25). Anche l’inizio della seconda ripresa vede i padroni di casa decisamente avanti quando Loreto è costretta a chiedere il primo time-out (11/6). Il gioco è veloce e la PromoPharma in questo momento della partita è a proprio agio. A bloccarsi completamente, stavolta, è la squadra ospite che subisce un parziale di 7 a 0 (18/6) il quale, di fatto, chiude il set con largo anticipo (25/11). La terza frazione è molto combattuta. Sul 10/7 Iurisci, coach ospite, vuole evitare che il divario si allarghi e chiama time-out. Una decisione che porta frutti: break di 4/0 e i marchigiani tornano in partita (10/11) e allungano (11/14). Stavolta è Ricci a chiamare time-out ma Loreto è in stato di grazia: batte, difende e mura con continuità e San Marino non riesce a scardinare il gioco difensivo avversario. Il set si chiude sul 17/25. Nel quarto, gli anconetani continuano sull’abbrivio positivo del terzo set (5/9) e tengono un livello di gioco molto alto guidati dalla creatività del palleggiatore Campana e dalla potenza dell’opposto Torregiani. Rondelli si affida soprattutto a Frascio per trovare punti in attacco e Samuel risponde con percentuali più che positive. I marchigiani rimangono davanti nel punteggio (16/18) ma la PromoPharma non molla e agguanta il pari (18/18). Da quel momento si va avanti punto a punto fino ai vantaggi con Frascio grande protagonista. Suoi gli ultimi sei punti di un set che si chiude 28/26. Il tie-break è senza storia. Parte male per i titani (3/6) che subiscono la battuta avversaria. Si cambia campo sul 4/8 e si chiude sul 10/15 senza che la PromoPharma abbia mai potuto impensierire Loreto.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 3, Benvenuti 8, Carigi 7, Kiva 12, Frascio 30, Zonzini 6, Rizzi (L1), Muccioli, Paganelli, Ricci. N.E. Bacciocchi, Bernardi, Marcovecchio. Ace 5. Battute sbagliate 20. Muri punto 7. All. Marco Ricci.

Tabellino Loreto. Campana 3, Vecchietti, Carotti 7, Torregiani 30, Alessandrini 11, Mangiaterra 6, Dignani (L1), Areni 3, Zazzarini 2, Conocchioli, Forconi. N.E.: Papa (L2). Ace 7. Battute sbagliate 18. Muri punto .10 All. Gervasio Iurisci.

Classifica. 4 Torri Ferrara 18, La Nef Osimo 14, Sabini Castelferretti 14, Begin Volley Collemarino 13, Loreto 11, Pietro Pezzi Ravenna 10, Paoloni Macerata 12, Novavetro San Severino Marche 11, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 7, PromoPharma 5, Querzoli Forlì 4, Lube Civitanova 4, Potenza Picena 3.

Prossima partita: La Nef Osimo – PromoPharma. Sabato 25 novembre, ore 17.30, a Osimo.

Nella foto: Samuel Frascio.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 19 novembre 2023