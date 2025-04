San Marino. Serie C: successo all’esordio per il Wonderbay Team Padel

Buona la prima per il Wonderbay Team Padel che sabato, nella prima giornata del Campionato di Serie C maschile, ha battuto il Campo Centrale per 3 a 0.

Dominio assoluto di Carli e Marchetti (6-0 6-0) seguiti da una solida prestazione di Giardi e Bertuccini (6-2 6-2).

Battaglia più intensa per Clementi e Briolini che vincono l’incontro in 3 set (7-5 3-6 6-2).

“Siamo molto soddisfatti – le parole del capitano Gianfranco Liverani -. Lavoriamo sodo da settembre e questa vittoria ci ripaga”.

La prossima giornata vedrà la formazione sammarinese impegnata sabato 12 aprile alle 14.00 in trasferta a Faenza.