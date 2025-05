San Marino. Serravalle, al via “Power Women – You Are Strong!”: un percorso gratuito di rinascita al femminile

Uno spazio dedicato all’ascolto, al benessere e alla crescita interiore: nasce a Serravalle “Power Women – You Are Strong!”, un percorso gratuito di 12 incontri pensato per le donne che desiderano ritrovare energia, ispirazione e forza interiore.

Il progetto, patrocinato dalla Giunta di Castello di Serravalle, prende il via giovedì 8 maggio alle ore 18:30 presso la Sala del Castello. L’iniziativa si propone come un viaggio settimanale di gruppo, in un ambiente sicuro e accogliente, dove ogni partecipante potrà prendersi del tempo per sé stessa, condividere esperienze e riscoprire il proprio potenziale.

Un percorso per corpo, mente e cuore

Ogni incontro, della durata di un’ora, si articolerà attraverso:

Meditazione guidata per rilassare la mente e coltivare presenza;

Journaling , per conoscersi più a fondo e ascoltare la propria voce interiore;

Crescita personale , con esercizi e riflessioni per evolvere;

Stretching dolce , per sciogliere le tensioni e connettersi con il proprio corpo;

Momenti di condivisione, per costruire una community femminile solidale e inclusiva.

Un impegno settimanale per riscoprirsi

Il percorso si svolgerà ogni giovedì alle 18:30 per un totale di 12 settimane. Non sono richieste esperienze pregresse né costi di partecipazione: l’attività è interamente gratuita e pensata per tutte le donne, indipendentemente dall’età o dal percorso di vita.

Per iscriversi è sufficiente accedere al gruppo dedicato su WhatsApp: ? Clicca qui per unirti

“È il momento di dire sì a te stessa” – recita il messaggio dell’iniziativa. Un invito semplice, ma potente, per ogni donna che desidera rimettersi al centro della propria vita.