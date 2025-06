San Marino. Serravalle, “ASLEM Life Night”: venerdì 4 luglio una serata di musica, solidarietà e informazione sulla donazione del midollo osseo

Venerdì 4 luglio, a partire dalle 18:30, l’area ex Tiro a Volo a Murata (San Marino) ospiterà l’evento ASLEM Life Night, una serata speciale dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano fare la differenza nella vita degli altri.

L’iniziativa, organizzata da ASLEM in collaborazione con le Giunte di Castello di San Marino Città e Borgo Maggiore, propone un momento conviviale all’insegna di musica, buon cibo e solidarietà. Durante la serata saranno presenti dj set e food truck per creare un’atmosfera festosa e accogliente.

L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della donazione del midollo osseo, un gesto che può salvare vite. Sarà possibile informarsi direttamente con operatori sanitari accreditati e iscriversi al Registro Donatori, diventando così una speranza concreta per chi attende un trapianto salvavita.

Come sottolinea l’invito: “Basta poco per cambiare tutto. Un gesto semplice può diventare l’inizio di una nuova vita per qualcuno.”

ASLEM Life Night rappresenta quindi un’occasione per divertirsi, riflettere e contribuire in modo attivo a una causa di grande valore sociale, coinvolgendo in particolare i giovani sammarinesi e non solo.