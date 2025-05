San Marino. Serravalle, il Castello chiama a raccolta i volontari: “Unisciti a noi per fare la differenza”

Un appello semplice ma potente: “Vuoi dare una mano al tuo Castello?”. Con questa domanda la Giunta di Castello di Serravalle invita cittadini di ogni età a entrare a far parte della squadra di volontari impegnati nelle attività locali. Un gesto concreto per rafforzare la coesione della comunità e contribuire, con il proprio tempo, alla crescita del territorio.

«Essere volontari – si legge nel messaggio ufficiale – è uno dei doni più belli che si possa fare alla propria comunità. È il modo migliore per mettersi in gioco in prima persona e fare la differenza». Nessun vincolo, nessuna appartenenza richiesta: l’invito è rivolto a chiunque voglia mettersi a disposizione, con la massima libertà di adesione e recesso.

Come partecipare

Basta compilare il modulo online disponibile sul sito del Castello. Per informazioni è attivo anche il numero 349 3520327. L’iniziativa punta a raccogliere nuove energie e risorse umane per supportare le tante attività promosse dalla Giunta, dalla gestione di eventi culturali alla valorizzazione del territorio.

A impreziosire l’iniziativa è una citazione scelta come motto della campagna:

“Chi regala le ore agli altri vive in eterno” – Alda Merini

Un messaggio che celebra il senso profondo del volontariato: regalare tempo, energia e attenzione a favore del bene comune.

Un appello alla comunità

Il Castello di Serravalle ribadisce così la volontà di coltivare una cittadinanza attiva, coinvolta e solidale, dove ogni gesto – anche il più piccolo – possa generare valore. In un’epoca dove spesso si parla di individualismo e distanza sociale, il volontariato si conferma una delle forme più nobili di partecipazione.

Serravalle ha bisogno anche di te. E non è mai troppo tardi per iniziare.