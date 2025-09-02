San Marino. Serravalle, il sogno del volo in mongolfiera diventa realtà per tutti a “Tuttavia… che Spettacolo!”

Un sogno che sembrava difficile da realizzare è pronto a spiccare il volo: nell’edizione di quest’anno di “Tuttavia… che Spettacolo!” anche le persone con disabilità potranno vivere l’esperienza unica del volo vincolato in mongolfiera.

“Ogni edizione di Tuttavia… che Spettacolo! regala emozioni nuove, ma quest’anno ce n’è una che sembra davvero pronta a diventare realtà: la possibilità, per persone disabili e non, di vivere l’esperienza unica del volo vincolato in mongolfiera”, afferma il Comitato Organizzatore.

Realizzare questa iniziativa non è stato semplice. “Il meteo, si sa, non sempre regala certezze, e anche la mongolfiera è un mezzo che richiede la dovuta attenzione. Servono giornate stabili, spazi adeguati e una logistica ben organizzata. Ma questa volta tutto sembra andare nella direzione giusta”, spiega ancora la nota, sottolineando come settembre prometta condizioni ideali.

L’organizzazione ha curato ogni dettaglio grazie alla collaborazione con Dream Balloons e al supporto della Federazione Sammarinese Baseball e delle autorità sportive, che hanno messo a disposizione le infrastrutture necessarie.

Il volo vincolato sarà molto più di una semplice attrazione. “Quest’anno possiamo lasciarci andare alla speranza e dire che forse, davvero, il cielo sarà di tutti. Perché salire su una mongolfiera significa vivere un momento di libertà assoluta: lo stupore di guardare dall’alto l’Evento, le colline intorno al Castello di Serravalle, il profilo delle torri del Monte Titano e magari anche il mare all’orizzonte”, evidenziano gli organizzatori.

Il messaggio è chiaro: nessuna barriera è insormontabile. “Il volo in mongolfiera rappresenterà un invito collettivo a guardare più in alto, a credere che i limiti possano essere superati e che l’inclusione non sia un sogno irraggiungibile, bensì una conquista concreta”, conclude il Comitato.

A Serravalle, dunque, il cielo non sarà più un limite ma un abbraccio aperto a tutti, nel segno di un’inclusione che diventa esperienza tangibile.