San Marino, “Serravalle Incontra”: domani la presentazione del Meeting di Rimini 2025

È in programma domani, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21, la presentazione ufficiale del Meeting di Rimini 2025 all’interno della rassegna culturale Serravalle Incontra. L’evento si terrà sotto i portici della scuola media di Serravalle, con ingresso libero, e rappresenta la seconda serata della manifestazione, organizzata dal Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con la Cooperativa Culturale Il Sentiero, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle.

Il titolo scelto per l’edizione 2025 del Meeting, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, richiama una citazione dei Cori da ‘La Rocca’ di T.S. Eliot e intende, come si legge nel sito ufficiale del Meeting, “esprimere la speranza di una novità dentro la drammaticità della storia, il desiderio di costruire insieme luoghi in cui condividere la ricerca e l’esperienza di ciò che è vero, buono e giusto.”

A presentare i contenuti e le novità del Meeting di quest’anno sarà Marco Aluigi, Vicedirettore e Responsabile Convegni del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, intervistato dal giornalista Davide Giardi, responsabile di Libertas.sm.

Durante la serata saranno presenti anche alcune iniziative collaterali, tra cui:

Meet to Meeting , spazio dedicato al sostegno dell’edizione 2025 del Meeting di Rimini

Esposizione fotografica “Le nostre estati con Don Peppino” , con immagini tratte da campeggi e colonie

Libri Off-line, mostra di libri cartacei da sfogliare e acquistare con uno sconto del 50%

La serata si concluderà in maniera conviviale con una tradizionale cocomerata aperta a tutti i partecipanti.

L’iniziativa di domani si inserisce nel percorso di avvicinamento al Meeting riminese, tra i più rilevanti appuntamenti culturali e sociali a livello nazionale e internazionale, e testimonia il forte legame tra la Repubblica di San Marino e l’evento che da anni richiama migliaia di visitatori.