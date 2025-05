San Marino. Serravalle premia i suoi campioni: consegnato il trofeo alla squadra di pallavolo vincitrice del Torneo dei Castelli

Durante la Consulta delle Giunte tenutasi lunedì 26 gennaio presso la sede della Giunta di Castello, il Comune di Serravalle ha celebrato la squadra di pallavolo locale, trionfatrice nella seconda edizione del Torneo dei Castelli, disputato lo scorso 27 aprile.

In un clima di entusiasmo e partecipazione, è stato consegnato il trofeo che simboleggia la vittoria conquistata sul campo. Il riconoscimento, che resterà esposto fino alla prossima edizione del torneo, rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche l’impegno e la coesione di una comunità che ha saputo distinguersi per spirito di squadra e dedizione.

La Giunta ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli atleti per la passione e la sportività dimostrate, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita per il territorio.

Con uno sguardo già rivolto al futuro, l’invito finale è stato chiaro: tutti i Castelli sono chiamati a prepararsi per la terza edizione del torneo, che promette nuove sfide e la stessa voglia di condivisione.