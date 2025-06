San Marino. Serravalle rilancia la 5ª edizione di “Un Monte di Libri”: letture ad alta voce nei nove castelli

Torna per il quinto anno consecutivo “Un Monte di Libri”, l’iniziativa culturale che porta la magia delle letture ad alta voce in tutti i 9 Castelli della Repubblica. L’evento, pensato soprattutto per bambini dai 3 ai 6 anni ma aperto a tutta la comunità, si svolgerà ogni martedì fino ad agosto, regalando momenti di incanto e condivisione sotto il cielo estivo.

Il primo incontro è previsto per martedì 17 giugno all’Acquaviva, nell’Anfiteatro Ludoteca, dove tra le fronde degli alberi e la notte stellata, si terranno letture animate coinvolgenti per grandi e piccini. La serata si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per vivere insieme l’emozione delle storie che uniscono e ispirano, in un’atmosfera informale e accogliente.

Un’occasione speciale per riscoprire il piacere della lettura e la bellezza dei luoghi pubblici del territorio, promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle con l’obiettivo di stimolare la cultura e il senso di comunità.