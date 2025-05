San Marino. Serravalle, serata pubblica sulla viabilità: la Giunta incontra domani i cittadini

La Giunta del Castello di Serravalle organizza un incontro aperto alla cittadinanza per discutere dei principali temi legati alla viabilità del territorio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Polivalente – Auditorium Little Tony in via Ezio Balducci 1/B.

Durante la serata saranno affrontate criticità relative a via Ulivo di Avoltrone, via e parcheggio Saponaia e via Roverella. Al centro dell’incontro anche i problemi di parcheggio, la sicurezza degli attraversamenti pedonali e le possibili soluzioni da adottare.

L’iniziativa vuole essere un momento di ascolto e confronto, aperto a idee, segnalazioni e proposte da parte dei cittadini. La partecipazione è libera.