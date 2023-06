San Marino. SESTO CICLO DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA CONTRO IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA (ECRI)

Si sono svolti dal 13 al 15 giugno scorsi gli incontri della delegazione della Commissione Europea del Consiglio d’Europa contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) per approdare al sesto Rapporto relativo alla Repubblica di San Marino. L’ultimo ciclo di monitoraggio è avvenuto nel 2017 con l’adozione di un Rapporto che ha messo in luce la situazione della Repubblica ed i passi compiuti nei temi sensibili della lotta alle disuguaglianze, all’incitamento all’odio, all’integrazione all’inclusione.

Nelle due giornate, i Commissari hanno incontrato Rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Commissione Pari Opportunità, dell’Authority per le Pari Opportunità, delle organizzazione delle società civili e dei sindacati, nonché professionisti dei media, recandosi anche presso la Scuola Media di Serravalle.

Sensibile attenzione è stata offerta da San Marino, confermata anche attraverso l’attivo coinvolgimento di tre Segretari di Stato particolarmente coinvolti nei temi oggetto dell’ECRI; hanno infatti preso parte il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Sanità, Massimo Andrea Ugolini, ed il Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e con delega agli Affari Interni, Andrea Belluzzi.

Al centro del monitoraggio, tra gli altri temi, l’emergenza determinata dal conflitto in corso in Ucraina e le ripercussioni all’interno della Repubblica, con particolare riferimento all’accoglienza di centinaia di cittadini ucraini, le nuove misure adottate da San Marino per combattere in maniera ancora più incisiva i fenomeni della violenza di genere, così come il riconoscimento progressivo dei diritti da accordarsi alla categoria LGBTQIA+.

A seguito della visita, l’ECRI elaborerà un Rapporto che dovrebbe essere adottato e pubblicato nel 2024, nel quale formulerà una nuova serie di raccomandazioni.

“La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri segue con attenzione crescente i cicli di monitoraggio effettuati in Repubblica sui temi salienti di politica estera e su questioni sensibili a livello di ordinamento interno – ha pronunciato il Segretario di Stato Luca Beccari – L’ECRI registra un forte impatto nella società civile sammarinese per lo stimolo e la sensibilizzazione che offre costantemente al percorso di ammodernamento dell’ordinamento giuridico e dell’impianto istituzionale e amministrativo per condividere, soprattutto a livello multilaterale, le strategie comuni di lotta ad ogni forma di razzismo e di intolleranza”.

San Marino, 20 giugno 2023/1722 d.f.R.