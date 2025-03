San Marino. Sette medaglie per la Fesam al Campionato Italiano WKA

Domenica 2 Giugno al Rimini Welness si è svolto il Campionato Italiano WKA. Il San Marino Shotokan Club Karate della Repubblica di San Marino ha partecipato con una delegazione formata da: Mattia Palazzi, Martino Mazza,Olivia Valetta, Sophia De Angelis, Achille Mariotti e A-Jhay De Benedetto, guidati dai tecnici Maurizio Mazza e Claudio Giuliani, con la collaborazione di Silvia Gennari. Dopo le ottime prestazioni delle due precedenti gare, per la Fesam arrivano buoni risultati nel Kata (forme). Ottengono l’oro Mariotti, Mazza, Valetta e De Benedetto, argento per De Angelis e bronzo per Palazzi. In evidenza anche la partecipazione a squadre con il secondo posto nel Kata di Mazza, Valetta e De Benedetto. Prossimo appuntamento in programma per la Federazione e la società affiliata sono gli esami dei passaggi di cinture, che si svolgeranno il 5 giugno.