San Marino si candida hub del fintech: tra innovazione tecnologica e nuove professioni

La Repubblica di San Marino si proietta con decisione verso il futuro dell’economia digitale. Il convegno “Il Fintech nei Micro Stati”, tenutosi ieri presso la Sala Prestige Lounge del San Marino Outlet Experience, ha rappresentato un momento di riflessione e confronto fondamentale sulle sfide e le opportunità che l’innovazione finanziaria offre ai piccoli Stati. L’evento, organizzato dall’Associazione Bancaria Sammarinese (ABS) e dall’Associazione Nazionale Industria San Marino (ANIS) in collaborazione con lo Studio Legale e Notarile Avv. Matteo Mularoni, ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, e del Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori.

L’iniziativa ha sottolineato la vocazione di San Marino a divenire un “Titano” dell’innovazione, capace di coniugare sviluppo tecnologico e creazione di opportunità lavorative qualificate. La discussione, animata da esperti di alto profilo nazionale e internazionale come Giulio Brunetti (Executive Director di J.P. Morgan), Camilla Cionini Visani (Direttrice Generale di ItaliaFintech), Ivano Luison (CEO di TeamSystem Payments), Stiven Muccioli (CEO & Co-Founder di BKN301 Group) e Gaetano de Maio (Co-Founder & COO di Qomodo), ha esplorato le diverse sfaccettature del Fintech, dalla modernizzazione dei sistemi finanziari all’efficienza e all’inclusione.

Il Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, ha posto l’accento sulla correlazione indissolubile tra progresso tecnologico e mercato del lavoro. “L’avvento del Fintech e delle tecnologie digitali rappresentano un motore propulsivo per la creazione di nuove professioni e per la riqualificazione di quelle esistenti. Il nostro impegno è duplice: da un lato, attrarre investimenti e talenti che possano contribuire alla crescita del settore, dall’altro, formare i nostri cittadini affinché posseggano le competenze necessarie per cogliere le opportunità che questo scenario in evoluzione presenta. Vogliamo che San Marino diventi un polo di eccellenza dove l’innovazione tecnologica si traduca in occupazione stabile e di qualità, offrendo prospettive concrete ai nostri giovani e rafforzando la competitività del nostro sistema paese.”

Il Segretario Gatti, nel suo intervento, ha evidenziato come il Fintech rappresenti “non solo un’opportunità di modernizzazione del sistema finanziario, ma anche un terreno fertile per l’innovazione, l’efficienza e l’inclusione”. Ha inoltre rimarcato l’ambizioso percorso intrapreso da San Marino per posizionarsi come giurisdizione attrattiva e aperta all’innovazione, citando la recente normativa in materia di tecnologie digitali (Decreto Delegato n. 138/2024) quale pilastro di uno sviluppo armonico e responsabile.

L’evento ha riaffermato la visione strategica della Repubblica di San Marino, determinata a sfruttare le potenzialità del digitale per consolidare la propria posizione come entità all’avanguardia, attenta ai principi di sostenibilità, legalità e alla valorizzazione del capitale umano. La sinergia tra istituzioni, mondo bancario, industria e professionisti si conferma cruciale per plasmare un futuro economico favorevole e inclusivo.

Comunicato stampa – Segreteria di Stato per il Lavoro, con delega all’Innovazione Tecnologica