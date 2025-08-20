San Marino, si chiude San Marino TeatrOUT con Cristiano Godano e il suo “Stammi accanto Tour”

Si conclude con la musica d’autore l’edizione estiva di San Marino TeatrOUT – stiamo fuori, che per l’ultimo appuntamento ospita Cristiano Godano, una delle voci più riconoscibili e intense della scena musicale italiana. L’evento è previsto venerdì 22 agosto alle ore 21 nell’area verde della Sala Polivalente di Murata.

Dopo il debutto da solista con “Mi ero perso il cuore” (2020), finalista alle Targhe Tenco, Godano porterà dal vivo il suo nuovo album “Stammi accanto”, un lavoro nato in un tempo sospeso e rimasto inedito fino a oggi. Il disco, intimo e profondo, affronta temi di coraggio e fragilità, recuperando l’attitudine folk che contraddistingue il cantautore. Le canzoni, interpretate in un set essenziale tra chitarra e voce, intrecciano inquietudine e speranza, intimità e poesia.

Leader dei Marlene Kuntz, band che ha segnato oltre trent’anni di musica italiana, Cristiano Godano si conferma un punto di riferimento del cantautorato contemporaneo, capace di emozionare più generazioni con la sua voce intensa e originale.

La serata sarà anche un momento conviviale: dalle 19:30 alle 23:30 sarà attiva un’area bar con piccola ristorazione. I biglietti sono disponibili su Vivaticket o in loco a partire dalle 19:30. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

Un’ultima occasione per vivere insieme la rassegna estiva, chiudendo San Marino TeatrOUT con una serata di musica e riflessione, in grado di toccare le corde più profonde degli spettatori.