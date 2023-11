San Marino. Si è costituito il “Comitato Civico Torraccia” con più di 100 residenti nel territorio

Sabato 28 ottobre 2023 nel suggestivo piazzale della Torre si è costituito il “Comitato Civico Torraccia”! Attualmente hanno aderito al Comitato più di 100 RESIDENTI IN TUTTO IL TERRITORIO SAMMARINESE a dimostrazione dell’interesse della popolazione stanca di non essere ascoltata da quella stessa politica che dovrebbe rappresentarla e dei continui sprechi di soldi pubblici senza obiettivi chiari e prospetti di guadagni futuri.

Lo Scopo del Comitato è quello di:

-Promuovere tutte le iniziative volte alla tutela della popolazione residente, per la difesa e l’affermazione dei loro diritti, in primis il diritto alla pubblica sicurezza ed alla salute, nonché alla tutela dell’interesse collettivo contro lo spreco di denaro pubblico conseguente alla proposta di ampliamento dell’aviosuperficie di Torraccia;

– Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla reale necessità di tale ampliamento e/o della eventuale realizzazione di un aeroporto, anche alla luce delle nuove normative internazionali relative alla transizione ecologica ed alla susseguente e necessaria diminuzione dell’inquinamento da idrocarburi, così come previsto dall’Agenda ONU 2030;

– Informare sugli effettivi costi che tale struttura comporterebbe e sui possibili rientri economici per la Repubblica, al fine di evitare un ulteriore spreco di denaro pubblico ed un ulteriore indebitamento dello Stato e conseguentemente della cittadinanza.

Il Comitato informerà la popolazione sulle future attività dello stesso e invita tutti i cittadini, che si identificano con i suoi scopi e desiderano aderire, a contattarci all’email [email protected]

Comitato Civico Torraccia