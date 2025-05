San Marino: si è riunita l’Assemblea Centrale di Alleanza Riformista

Nella serata di mercoledì 21 maggio si è riunita, presso la sede del Partito, l’Assemblea Centrale di Alleanza Riformista, nella sua prima seduta successiva alla celebrazione del Congresso tenutosi domenica 18 maggio, momento fondativo che ha rappresentato una tappa cruciale nel percorso di consolidamento e strutturazione del Partito.

In apertura dei lavori, il Presidente del Congresso Giorgio Felici ha rivolto un sentito ringraziamento ai 35 membri eletti, congratulandosi con loro per l’importante incarico assunto e per il significativo contributo offerto da tutti i presenti durante l’assise congressuale, confermando lo spirito di partecipazione e la qualità del dibattito interno.

Il Segretario Generale del Partito, Gian Nicola Berti, ha relazionato sulle risultanze del Congresso, evidenziando la ricchezza dei contributi ricevuti e i numerosi messaggi di sostegno giunti da forze politiche, rappresentanze istituzionali e associative, a testimonianza della credibilità, della serietà e del crescente riconoscimento che Alleanza Riformista sta ottenendo nel panorama politico sammarinese.

A norma di Statuto, il Presidente del Congresso ha illustrato gli adempimenti cui l’Assemblea è chiamata per completare il quadro organizzativo del Partito. In tale ottica, si aprirà una fase di consultazione finalizzata a convocare in tempi rapidi una nuova seduta, che consenta di rendere pienamente operativi gli organi statutari e attivare, in modo efficace e coordinato, l’intera struttura organizzativa e operativa del Partito, così da assicurarne il pieno funzionamento.

Alleanza Riformista prosegue con determinazione e responsabilità il proprio cammino, consolidandosi come forza protagonista della vita democratica della Repubblica di San Marino. Radicamento territoriale, rinnovamento istituzionale, partecipazione attiva e cultura di governo rappresentano i pilastri di un impegno costante per costruire un Paese più moderno, giusto ed efficiente.

Comunicato stampa – Alleanza Riformista