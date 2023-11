San Marino. Si riaccendono i motori nelle strade sammarinesi per il 3° Ronde Halloween.

Si riaccendono i motori nelle strade sammarinesi per il 3° Ronde Halloween. Anche quest’anno iscritti a tre cifre per la Scuderia San Marino, il format utilizzato continua a piacere. A differenza delle due scorse edizioni per quest’anno la prova speciale è cambiata. Lo start sarà in località Gualdicciolo, transiterà davanti al famoso bivio “la casa” e si concluderà a Chiesanuova.

Tra i cento iscritti ne spiaccano ben tre per la Titano Motorsport, uno in gara mentre gli altri due saranno in Rally Star (non cronometrati). Partiamo dalla coppia tutta in famiglia, alla guida il papà ed alle note la figlia più piccola, stiamo parlando di Marco Cavalli ed Aurora Cavalli la quale debutterà qui nella sua primissima gara! Saranno a bordo della Volkswagen Golf Gti gestita dal team Mt Motor, nel raggruppamento Rally Star. Stessa categoria per Cristian Giuilianelli in coppia con Corbellotti Matteo che porteranno in gara il Mitsubishi Lancer Evo IX della Titano Motorsport.

Per questa occasione vedremo Nemo Mazza al volante della sua Ford Escort RS navigato in esclusiva da Bruno Pelliccioni, sarà un’occasione per apprendere ancora informazioni sulla vettura su fondo catramato.

I concorrenti prenderanno il via dal parco assistenza a Serravalle (zona Multieventi) alle ore 19:00 di sabato 4 novembre, per andare ad affrontare il primo passaggio in notturna della ps “Gualdicciolo-Chiesanuova” di 8,43 km. Riordino notturno in Strada Borrana per poi riprendere il via la domenica alle 8:00 per affrontare i restanti tre passaggi, i quali saranno divisi dal riordino in Piazza Bertoldi. Anche l’arrivo sarà previsto nella medesima piazza per le 15:46. In bocca al lupo a tutti e buon divertimento

Ph. Christian Bolognese

Samanta Grossi

Addetta Stampa Titano Motorsport