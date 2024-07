San Marino. Si rinnovano le emozioni. La grande musica in un panorama unico: al via Alba sul Monte….in concerto

XVI Edizione – Dal 28 luglio al 25 agosto 2024

Cinque appuntamenti agli Orti dell’Arciprete.

San Marino, 24 luglio – Alba sul Monte… in Concerto è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale sammarinese. Se ne parla, si cercano indiscrezioni su chi sarà l’artista di quell’edizione, la pasticceria che fornirà i mitici bomboloni del dopo concerto, la si imita o la si esporta anche fuori territorio ed è una certezza della programmazione musicale sammarinese da più tre lustri…

Assistere ad un Concerto all’alba, anche grazie al successo delle sedici edizioni dei concerti “sul Monte”, è ormai diventata un’esperienza estiva per moltissime persone, non solo gli habituè dei concerti e, nel nostro caso, dei concerti di musica classica. Le aspettative per Alba sul Monte… in Concerto, una delle iniziative del genere più longeve e di successo di tutto il territorio, da all’Associazione Musicale Camerata del Titano che la promuove e organizza, un carico di responsabilità sempre crescente. Se prima era la sola o una delle poche iniziative del genere, oggi ci sono molte proposte ed anche molto ricche che attingono a generi ben più popolari della musica classica.

In ogni caso la peculiarità dell’Alba sul Monte… in Concerto è e rimane unica: la programmazione è sempre originale, mai banale, presenta artisti di grande qualità con proposte musicali colte, raffinate, classiche, ma accattivanti e adatte ad un pubblico ampio e variegato; il luogo consente di assistere, come scriveva T.A. Trollope (un viaggiatore inglese di metà ‘800) “…poche albe del genere possono vedersi da qualche altra parte in Europa”, da un luogo, come gli Orti dell’Arciprete, unico, intimo, magico; e poi il rito del bombolone, quello della sedia, la semplice e spontanea cordialità che si innesca a fine concerto, sono valori aggiunti che, insieme a tutto il resto, contribuiscono a quella sensazione di benessere che rende la nostra iniziativa unica nel suo genere.

Si inizia domenica 28 luglio, come si diceva, nello spettacolare ed esclusivo scenario degli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo, una terrazza che consente una visione privilegiata per ammirare il sorgere del sole. Un’esperienza esclusiva da provare almeno una volta durante l’estate.

Come da diversi anni Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S., ed è promossa ed organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano.

Tutti i concerti sono ad ingresso unico (5,00 €), compresa la colazione.

Per info e prenotazioni: 337 1008856 – [email protected]

Comunicazione: [email protected]