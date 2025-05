San Marino si trasforma nel regno dello steampunk: arriva lo Steam Party 2025, tra musica, costumi e realtà virtuale

Due giorni per viaggiare in un universo parallelo dove il vapore muove le idee e la fantasia prende vita tra scenografie vittoriane, costumi retrofuturisti e tecnologie d’altri tempi. Sabato 10 e domenica 11 maggio, la Repubblica di San Marino ospita lo Steam Party 2025, il festival dedicato alla cultura steampunk e alle sue affascinanti declinazioni artistiche, musicali e tecnologiche.

L’evento, che animerà il centro storico più antico d’Europa, richiama ogni anno centinaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero, trasformando Via Eugippo e dintorni in una vera e propria cittadella dell’immaginazione. Mostre mercato, performance artistiche, escape room, sfilate in costume, musica dal vivo, laboratori per bambini, realtà virtuale, tatuaggi a tema e set fotografici immersivi compongono un programma ricco e trasversale, pensato per tutte le età.

Cuore pulsante dell’edizione 2025 sarà la celebre Escape Room a tema steampunk, firmata da Pietro Bolognesi (alias Mr. Bolpi), mentre l’immancabile Oscar dello Steampunk premierà i migliori costumisti, artisti e performer italiani, con la partecipazione di realtà di spicco come Steampunk Italia, Steampunk Nord-Est, Steampunk Roma e una rappresentanza sammarinese già premiata al Carnevale di Venezia.

La musica accompagnerà i visitatori lungo il percorso grazie ai Valkanorr, gruppo folk-celtico noto per le sue sonorità evocative, mentre i più piccoli potranno divertirsi con spettacoli circensi, face-painting, laboratori creativi e attività dedicate. Il Giardino di Santa Chiara, con le sue atmosfere medievali, ospiterà scenografie immersive e shooting fotografici per chi vorrà entrare a pieno titolo nell’estetica steampunk.

Lo Steam Party è organizzato da un team di esperti nel settore degli eventi pop e fantasy, con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo, dell’Ufficio Turismo, della Giunta di Castello della Città di San Marino, dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di Live Emotion Group e in collaborazione con l’Associazione San Marino Comics.