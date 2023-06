San Marino. Siamo tutti uguali di fronte alla legge … di David Oddone

“Eh ma tu difendi sempre il Tribunale…”. Quante volte amici, conoscenti, colleghi mi hanno rivolto questa frase. Oltre i puntini di sospensione ovviamente c’e? dell’altro, ma non è il caso di renderlo pubblico.

Innanzitutto non è affatto vero che difendo “sempre” i giudici. Piuttosto, trovo semplicemente di essere obiettivo.

Al contrario di altri non credo che il magistrato bravo sia quello che la pensa come me e nel momento in cui prende decisioni diverse dalle mie, muta nel nemico da abbattere. O che la morale valga per gli altri e non per me stesso. O, ancora, che devono rinviare tutti a giudizio tranne me, perchè essendo unto dal Signore, se succede sono guai e il Tribunale magari difeso fino al secondo prima, diventa magicamente…

David Oddone, La Serenissima

continua nel pomeriggio