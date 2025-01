San Marino. Siglato oggi un accordo fra UNIRSM e università brasiliane per prestigiose collaborazioni in materia

Previsto per i prossimi mesi anche un accordo della Segreteria di Stato per l’Istruzione e l’omologo ministero brasiliano

Siglato oggi nella sede dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino l’accordo di Cooperazione fra la stessa UNIRSM e The International Cooperation Group Of Brazilian Universities – Gcub.

Lo scopo del memorandum è quello di stabilire un quadro giuridico di riferimento in base al quale promuovere e rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e culturale attraverso la ricerca, l’istruzione, l’organizzazione e la gestione universitaria attraverso sviluppo di progetti di ricerca congiunti;sviluppo congiunto di progetti internazionali di cooperazione istituzionale; organizzazione di corsi nei settori relativi all’oggetto del presente MoU; scambio di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche; scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico sia per brevi che per lunghi soggiorni; mobilità degli studenti universitari e laureati; organizzazione congiunta di conferenze, seminari, simposi e altri eventi

La delegazione brasiliana, guidata dall’Ambasciatore del Brasile in Italia e a San Marino Renato Mosca e della quale ha fatto parte anche la Professoressa Rossana Valeria De Souza e Silva, Direttore esecutivo del GCUB, è stata ricevuta in mattinata in Udienza Privata dai Capitani Reggenti poi, prima della visita dell’ateneo sammarinese si è intrattenuta per un lungo incontro bilaterale presso la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura dove è stato annunciato un accordo in materia universitaria fra ministeri da siglare a breve.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “L’Ambasciatore Mosca è arrivato a San Marino con un protocollo d’intesa che la nostra università firmerà con grande soddisfazione e un’ottima notizia, ovvero, l’elevazione al grado di accordo dell’intesa in materia universitaria che la nostra Segreteria di Stato ha proposto all’omologo ministero brasiliano. Con questo grado di priorità ricercatori, professori e studenti brasiliani potranno ottenere finanziamenti per lavorare con l’Università della Repubblica di San Marino”.

San Marino, 18 marzo 2024/1723 d.f.R.