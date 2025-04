San Marino: Silenzio di RTV (servizio pubblico) sulle minacce di morte al Presidente di BCSM Catia Tomasetti, come da articolo de La Verità di stamattina.

Alle ore 18:17 di oggi, 16.01.2025, un dato sorprendente emerge dall’analisi dei contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo di San Marino (RTV): nessun articolo o notizia relativa alle minacce di morte rivolte al Presidente della Banca Centrale di San Marino (BCSM), come da articolo di questa mattina (12 ore fa) del quotidiano LA VERITA’, è stato pubblicato.

Il fatto desta perplessità per molteplici motivi.

Da un lato, le minacce di morte nei confronti di una figura istituzionale di rilievo come il Presidente della BCSM rappresentano un evento grave e degno di una tempestiva attenzione mediatica.

Dall’altro, il ruolo di RTV come servizio pubblico dovrebbe garantire una copertura completa e imparziale delle notizie che interessano il Paese, soprattutto quando si tratta di questioni che toccano la sicurezza e la trasparenza delle istituzioni.

La Banca Centrale di San Marino svolge un ruolo importante nell’economia e nella stabilità finanziaria del Paese. Il Presidente, in qualità di guida dell’istituzione, è spesso al centro di decisioni delicate e complesse. Le minacce di morte a una figura di tale rilevanza non solo rappresentano un attacco alla persona, ma pongono interrogativi sul clima di intimidazione e sulle dinamiche che circondano il sistema finanziario sammarinese e quanto la Cricca possa essere ancora presente a San Marino.

Come mai Rtv non ha pubblicato, per ora, la notizia?

/ms

Ecco la prova