San Marino. Silvia Marchetti diventa giudice artistico della Federazione Italiana: un orgoglio per San Marino – 5 atleti al campionato regionale AICS di pattinaggio artistico

Un nuovo e importante traguardo per Silvia Marchetti e per la Federazione Sammarinese Roller Sports. Tesserata presso la Federazione dal 2009, Silvia ha vissuto tutte le fasi della sua carriera nel mondo del pattinaggio artistico: da atleta a giudice, fino al recente riconoscimento come giudice artistico ufficiale della Federazione Italiana. Un risultato che testimonia il suo impegno e la sua competenza nel settore.

Domenica 4 maggio, a Ferrara, Silvia ha preso parte per la prima volta come giudice a una competizione ufficiale della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), segnando un momento storico anche per la Federazione Sammarinese. Il Presidente della FSRS ha espresso grande orgoglio per questo risultato, considerandolo un segno del valore e della qualità formativa dell’ambiente sportivo sammarinese.

Ma il fine settimana è stato ricco di impegni anche sul fronte delle competizioni. Dal 1° al 4 maggio, a Lugo, si è svolta una nuova tappa del Campionato Regionale AICS, che ha visto scendere in pista diversi atleti della Federazione Sammarinese.

Nella categoria Giovanile Plus gr. 1A, Eleonora Castelli, pur avendo dimostrato un evidente miglioramento tecnico rispetto alla scorsa stagione, non è riuscita a esprimersi al meglio a causa dell’emozione e ha chiuso al 14° posto. Mattia Benedettini, in Giovanile Plus gr. 1 maschile, ha affrontato un avversario di grande livello. Nonostante un disco di gara eseguito con precisione e maggior velocità del solito, si è dovuto accontentare del secondo posto.

In Junior Plus gr. 3, Sarah Pierini ha pagato la tensione da gara, una difficoltà che si ripete a ogni competizione e che potrebbe essere accentuata dal recente cambio di categoria: si è classificata settima. Martina Maggiore, in Junior Plus gr. 5, è riuscita a completare i Rit, da sempre il suo punto debole, ma una caduta in una trottola l’ha agitata, compromettendo la prestazione finale, conclusa con un 5° posto.

Infine, Viola Tribunale, anch’essa nella Junior Plus gr. 5, ha vissuto un momento sfortunato: una caduta ha riacutizzato un dolore al ginocchio, ma, ottenuto il permesso di ripetere il disco, ha dimostrato grande determinazione concludendo la gara al 7° posto.

Una trasferta intensa e ricca di esperienze per gli atleti sammarinesi, che continuano a crescere e a confrontarsi con realtà competitive di alto livello, portando in pista non solo tecnica e passione, ma anche lo spirito sportivo che contraddistingue la Federazione.

Comunicato stampa