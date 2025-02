SAN MARINO. “Sinergie d’Estate” – appuntamento al “Laboratorio Karaoke” al Centro Sociale di Fiorentino: giovedì 8 agosto, ore 21.00.

Mentre i conduttori consueti, Samuele e Michela del Karaoke Lab di Fiorentino, lasciano momentaneamente la conduzione per prepararsi al loro “Karaoke Live” di fine agosto, è comunque in dirittura d’arrivo l’appuntamento mensile del “Laboratorio Karaoke” che avrà luogo giovedì 8 agosto in edizione estiva, nel piazzale antistante il Centro Sociale. Si tratta di un’edizione approntata in sinergia, scaturita dalla collaborazione del Centro Sociale di Fiorentino con l’Associazione Parkinson S.M., la quale, durante tutto l’arco dell’anno tiene vari laboratori presso la medesima struttura, fra questi un seguitissimo e apprezzato “Karaoke” tenuto da Vincenzo Zafferani, presidente della Associazione.

Due storie parallele in una sola: il Karaoke Lab del CSF, che a distanza di anni conferma la validità di “gioco canoro” con la sua linea inclusiva e intergenerazionale, ed il “Karaoke-Associazione-Parkinson” che ha valenza prima di tutto terapeutica, ma anche ludica, in grado comunque di imprimere buon umore agli associati.

Per i portatori di Parkinson il punto è proprio questo: allenare ogni apparato del sistema corpo/mente a mantenere, nei limiti, la costanza della propria efficienza psico-fisica; in questo caso specifico, il canto aiuta a rafforzare i muscoli connessi alla respirazione ed a quelli deputati all’espressione vocale. A unire l’intreccio benefico-rivitalizzante è il ritmo vitale del suono, che ha valenza espressiva per tutti noi umani già sperimentata ai tempi più remoti dell’area mediterranea, quando frammenti di racconto orale, accordati a un solo strumento musicale, erano in grado di far germinare fantasia, creatività, sogno.

Mantenere il suono all’interno del corpo aiuta a conservare una presenza vibrante e con la presenza, l’anelito a una condizione di vita migliore, seppur momentanea. E’ a questo semplice gioco di voce e musica che sono invitati a partecipare tutti i cittadini del Castello e degli altri Castelli.

Appuntamento dunque al “Karaoke Lab” a Fiorentino, giovedì 8 agosto, nel piazzale antistante il Centro Sociale, dalle ore 21.00, con ingresso gratuito e la collaborazione dei “volontari karaoke”, dell’associazione Parkinson S. Marino e del Centro Sociale di Fiorentino – Istituti Culturali.