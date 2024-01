San Marino. Sinistro stradale a Serravalle, coinvolti minorenni. Interviene la Polizia Civile

Si comunica che nella sera di sabato 20 gennaio 2024, personale dipendente della Sezione Pronto Intervento Infortunistica Stradale, veniva contattato dalla Centrale Operativa Interforze per un sinistro stradale nel Castello di Serravalle in corrispondenza della Palestra Casadei.

Una microcar condotta da una minorenne sprovvista di patente, nel circolare nel parcheggio attiguo allo stabile, per cause in corso d’accertamento, entrava in collisione con un motociclo intento a produrre evoluzioni con pneumatici in cattivo stato d’utilizzo.

Il centauro accompagnato presso i locali del Pronto Soccorso, rimaneva ferito con una prognosi definita guaribile in 30 giorni, illesi gli altri coinvolti.

La dinamica complessa, la presenza di diverse persone sul luogo del sinistro e i minorenni coinvolti nell’evento infortunistico, hanno richiesto l’ausilio di 2 pattuglie del Pronto Intervento della Polizia Civile.