San Marino. Skeggia Balfolk nel Castello di Seravalle. Sabato 9 marzo dalle ore 16.30 alle 01.00

Riprendono gli appuntamenti Balfolk nella bellissima sala del Castello di Serravalle (Via Elisabetta da Montefeltro, 18 – Serravalle – Repubblica di San Marino) a 10 minuti dal casello di Rimini Sud.

Ogni primo sabato del mese (e non solo…)

Dalle 16:30 fino alle 19:00 laboratorio di danze popolari e di coppia più ballate, indicato per i principianti che desiderano imparare o affinare le tecniche di ballo. Non è richiesta prenotazione ma è gradita la conferma con un messaggio a Denis o Fabio, che sono fra gli organizzatori.

A seguire, per chi desidera, pizza al ristorante a due passi (richiesta prenotazione scrivendo sempre a Denis o Fabio) e Skeggia dalle 21:00

E’ richiesto per l’ingresso un contributo volontario e consapevole di 5 Euro per le spese.