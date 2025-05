San Marino. Società Femminile di Mutuo Soccorso. Incontro pubblico: “Il Prima e il dopo”: come accompagnare le donne affette da tumore a riprendersi la vita”. Giovedì 29 maggio, alle 20.30 presso la sede

La Società Femminile di Mutuo Soccorso

INVITA

giovedì 29 maggio, alle 20.30

presso la sede, via P. Tonnini, 4, Città, ad un incontro pubblico con il dott. Davide Forcellini, il dott. Leonardo de Meo e la dott.ssa Stefania Larghetti per parlare de “Il Prima e il dopo“: come accompagnare le donne affette da tumore a riprendersi la vita

Affrontare e superare un tumore non è solo una sfida fisica, ma anche un viaggio emotivo e psicologico verso la ricostruzione della propria identità. La malattia rappresenta uno spartiacque tra un ‘prima‘ e un ‘dopo‘ ed è necessario ricalibrare il rapporto con se stesse attribuendo significati diversi alle principali sfere della vita, quali amore, amicizia, famiglia e lavoro, e soprattutto al tempo che le scandisce. Prendersi cura della propria mente e del proprio corpo diventa essenziale per ritrovare equilibrio, serenità e gioia di vivere.

Da questo assunto la serata invita all’ascolto e al confronto con medici motivati a coniugare competenza clinica e capacità di empatia, tempo di ascolto e attenzione a coinvolgere nelle cure la donna, non solo il suo corpo o il suo organo malato, e la sua famiglia, anche promuovendo la bellezza del corpo stesso come parte attiva del benessere femminile.

La Società Femminile di Mutuo Soccorso continua in azioni per un’educazione alla salute che dura nel tempo, a sostegno delle donne e lo fa con il supporto scientifico di clinici che lavorano nel nostro Ospedale, che aiutano le donne a prendersi cura di se stesse e insegnano anche alle nuove generazioni che la cura di sé è un gesto d’amore.