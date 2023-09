San Marino. Soddisfazione da parte della Segreteria di Stato per le Finanze per l’accordo raggiunto sull’assestamento di bilancio.

San Marino, 12 settembre 2023 – Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti esprime soddisfazione per il dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione che ha consentito, nel corso della seduta di ieri sera del Consiglio Grande e Generale, di accelerare e raggiungere l’accordo per chiudere l’esame dell’assestamento di bilancio.

‘Il risultato ci permetterà di affrontare e conseguire nei prossimi mesi l’obiettivo strategico per San Marino dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Sono soddisfatto della mediazione che si è trovata’, ha riferito il Segretario Gatti.