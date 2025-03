San Marino. Soldi dei sammarinesi dati a Repubblica Futura ed usati per insultare un cittadino sammarinese. Scoppia la polemica nel paese

È scoppiata una polemica a San Marino. Repubblica Futura è sotto accusa da parte della cittadinanza per aver utilizzato le risorse finanziarie statali in modo inappropriato. I fondi erogati dallo Stato a favore di Repubblica Futura, analogamente a quanto avvenuto per tutti i partiti, sarebbero stati impiegati per sponsorizzare su Facebook vignette diffamatorie nei confronti del direttore di “GiornaleSM”.

Le vignette, giudicate offensive e mirate a screditare il direttore di “GiornaleSM”, sono state promosse grazie a campagne pubblicitarie finanziate direttamente da Repubblica Futura. Questo utilizzo dei fondi dati al partito ha suscitato forte indignazione tra i cittadini, che ritengono inaccettabile lo spreco di risorse per scopi personali e diffamatori.

L’utilizzo di questi fondi per fini personali e diffamatori rappresenta una chiara violazione dei principi di buona governance e correttezza. Questo comportamento non è compatibile con gli standard etici e morali che dovrebbero caratterizzare chiunque si proponga di assumere ruoli di responsabilità all’interno delle istituzioni del paese.

È auspicabile che le istituzioni competenti valutino con attenzione questi comportamenti e prendano le misure necessarie per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

