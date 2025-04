San Marino. Sopralluogo al cantiere del padiglione del Titano a Expo 2025 Osaka per la delegazione sammarinese in Giappone

Osaka, 13 gennaio 2025 – Nel giorno che segna i tre mesi esatti dall’inaugurazione di Expo 2025 Osaka, la delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati – partita sabato per raggiungere il Giappone in occasione dell’ultimo International Participants Meeting degli organizzatori per i paesi ufficiali partecipanti – si è recata in visita al cantiere del Padiglione sul sito espositivo sull’isola di Yumeshima nella baia di fronte la città di Osaka.

Lo spazio che occuperà San Marino all’Esposizione Universale, il cui tema è ‘Designing future society for our lives’, è il padiglione CS2 situato nell’area Saving Lives (Salvare Vite) in prossimità dell’ingresso ovest al sito e del Padiglione Italia. Con San Marino, nel padiglione, anche Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e

Israele.

Federico Pedini Amati: ‘Ho potuto apprezzare lo stato di avanzamento lavori dell’intero sito di Expo e di quello che sarà il nostro padiglione nazionale guidato dal Commissario Generale Filippo Francini e dall’intero team del Commissariato, che ringrazio. Devo ammettere la mia emozione nel vedere dal vivo un’area che per sei mesi sarà la nostra casa in questo incredibile evento e che, fino ad oggi, avevo visto solamente su rendering. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando al progetto certo che sarà apprezzato dai milioni di visitatori che accoglieremo!’

Filippo Francini: ‘Mancano tre mesi esatti da oggi all’apertura delle porte di Expo, la preparazione della missione procede grazie al lavoro del team del Commissariato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli con il contractor Beyond Limits nella persona dell’architetto Iacopo Torrini e con gli organizzatori per la realizzazione del padiglione che ci verrà consegnato nell’ultima settimana di marzo. Nell’IPM, che si aprirà nella giornata di mercoledì 15, gli Organizzatori forniranno a tutti i paesi un aggiornamento delle ultime disposizioni amministrative e le informazioni sulla logistica dell’evento che attrarrà oltre 28 milioni di visitatori durante i 6 mesi di apertura.’