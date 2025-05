San Marino. SP Tre Penne: Berardi e Migani suonano la carica in vista del ritorno contro il Floriana, “dovremo essere propositivi e crederci” 

Il Tre Penne è pronto per la sfida di ritorno di UEFA Conference League contro i maltesi del Floriana. Si riparte dal 3-1 del Tony Bezzina Stadium, in favore della formazione biancoverde, dopo che il Tre Penne si era portato in vantaggio a inizio secondo tempo con la prima rete in biancazzurro di Tommaso Guidi.

“Innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi per aver dato tutto nella partita d’andata – ha detto Nicola Berardi, allenatore del Tre Penne -. Avevamo preparato la sfida in un determinato modo e siamo riusciti ad applicarlo in campo, essendo propositivi e mettendo in difficoltà gli avversari. Dobbiamo cercare di essere più attenti e concentrati, in queste partite non possiamo permetterci questi minuti di blackout perché poi li paghiamo a caro prezzo”.

La partita del San Marino Stadium, fischio d’inizio alle ore 20.45 con diretta streaming su titani.tv e in diretta su San Marino RTV, sarà preceduta dalla rifinitura ufficiale nel tardo pomeriggio di mercoledì. Berardi è consapevole di cosa aspettarsi dai suoi giocatori: “Andremo in campo per giocare la nostra partita e fare meglio. Ora conosciamo un po’ di più i nostri avversari e i loro punti deboli, inoltre siamo ancora più consapevoli dei nostri mezzi. Dobbiamo scendere in campo credendo di poter fare qualcosa di importante, sapendo comunque di giocare contro una squadra più forte di noi”.

Tra i protagonisti a Malta c’è sicuramente il capitano Mattia Migani, autore di numerosi interventi che hanno aiutato il Tre Penne a non aumentare il passivo. L’estremo difensore di Città riflette su questo primo mese, che ha visto il Tre Penne cambiare tanto sotto l’aspetto della guida tecnica e con l’arrivo di nuovi giocatori. “I nuovi si sono integrati bene, sono giocatori che conoscevamo già dati i loro trascorsi nel campionato interno e quindi è stato anche più facile per loro entrare nei meccanismi della squadra. Ho notato una buona armonia anche all’interno del campo ed è una cosa positiva.” E sulla partita di una settimana fa commenta: “Dobbiamo ripartire dagli ottimi 55 minuti della gara d’andata, dove in difesa abbiamo concesso poco e per ben tre volte siamo stati pericolosi creando occasioni da gol. Probabilmente dopo ci è mancata un po’ di lucidità, il risultato ancora non è del tutto compromesso e noi dobbiamo scendere in campo facendo il massimo”.