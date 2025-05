San Marino. SP Tre Penne: Il mercato invernale si chiude con gli arrivi di Cuomo e Mazzucco

Si chiude con altri due arrivi il calciomercato di gennaio del Tre Penne, che dopo gli acquisti di D’Addario, De Queiroz, Ricciardo e Kamara ha aggiunto altri due centrocampisti alla sua rosa.

Si tratta del classe 1997 Fabio Cuomo, ex giocatore di Juvenes/Dogana e Libertas, che in questa stagione ha militato in Promozione con la maglia del Gabicce Gradara, collezionando 6 reti nei primi mesi trascorsi con la sua ormai vecchia squadra.

Ed è ufficiale anche l’ingaggio di Riccardo Mazzucco, esterno a tutta fascia classe 2001, con esperienze con le maglie di Polisportiva Veranese, Lissone, Cosov Villasanta e Casatese Merate.

Cuomo vestirà la maglia numero 77, mentre Mazzucco la numero 43. Entrambi saranno a disposizione del tecnico Berardi per la sfida contro il Domagnano.