San Marino. Special Olympics: storico esordio del tennis a Play The Games

Special Olympics San Marino torna a partecipare ai Giochi Nazionali Estivi Italiani, manifestazione che si svolge in più località su tutto il territorio italiano e prende il nome di “Play The Games”.

L’appuntamento segnerà anche la prima storica partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese Sport Speciali nel tennis. La manifestazione, che si svolge a partire da oggi fino a domenica a Salsomaggiore, darà infatti l’opportunità a Davide Zaghini, atleta della FSSS ed allievo della FST, allenato da oltre quattro anni dal tecnico della Federazione Sammarinese Tennis Nicolò Zanotti, di competere per la prima volta in un evento che vedrà partecipanti da tutta Italia.

L’emozione della prima volta sarà tanta ma i tecnici, la FST, la FSSS e tutta San Marino sono pronti a sostenere Davide.

La partecipazione all’evento è uno dei frutti dell’accordo di collaborazione tecnico organizzativa siglato dalle due Federazioni nel mese di gennaio, che ha formalizzato la collaborazione operativa già da tempo.

