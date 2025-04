San Marino. Spie e dossier. Un Paese morto … di Sergio Pizzolante

Un luogotenente della Guardia di Finanza che spia e costruisce dossier (un verminaio…dice un capo di una Procura), contro parlamentari e ministri, non del Pd, che passa, illegalmente, al giornale della “tessera n1” del Pd, per sputtanare i politici della parte avversa (direbbe Veltroni) e i concorrenti, Conte e gli odiati ex, Renzi.

Luogotenente che è diventato una primula rossa, senza volto, della quale i giornali di sinistra non parlano, che i dirigenti del Pd difendono, per difendere i giornalisti del giornale del n1 del Pd che, dalla Svizzera, sponsorizza la sua concittadina segretaria del Pd.

Un verminaio, appunto, putrescente.