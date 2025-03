San Marino, spirale nel cielo buio. Ecco la spiegazione dell’inquetante “mistero”

La sera di ieri, 24 marzo 2025, un’affascinante spirale luminosa ha solcato i cieli di numerose regioni europee, inclusi San Marino ed Emilia-Romagna. Il fenomeno, visibile dal Titano ma anche da tutta la Riviera Romagnola, ha suscitato curiosità e numerose condivisioni sui social media. Molti si sono chiesti se si trattasse di un evento straordinario o di origine sconosciuta. Altri, sono rimasti stupiti, almeno sul momento…

La spiegazione scientifica è legata al lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX, avvenuto alle 18:48 ora locale di Cape Canaveral, Florida. Il razzo ha effettuato una manovra di “passivazione” del secondo stadio, rilasciando il carburante residuo prima del rientro atmosferico. Questo rilascio ha generato una spirale visibile nel cielo notturno, dovuta alla luce solare riflessa dalle particelle di gas congelate ad alta quota.

Secondo gli astrofili, il fenomeno si verifica quando il secondo stadio del razzo, dopo la separazione dal primo stadio, ruota per stabilizzare l’assetto. Il rilascio del carburante residuo in condizioni atmosferiche rarefatte, sotto la luce solare, provoca la formazione di scie a spirale luminose.

Simili fenomeni sono stati osservati in passato dopo il lancio di razzi Falcon 9, come nel 2022 in Nuova Zelanda. In sintesi, la spirale nel cielo riminese è il risultato di un normale processo legato alle operazioni di lancio e recupero dei razzi spaziali, offrendo uno spettacolo affascinante e scientificamente spiegabile.

Per una visione diretta del lancio del Falcon 9 e della formazione della spirale, puoi guardare il seguente video: