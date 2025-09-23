San Marino, sport. A Berlino la maratona su pattini parla anche sammarinese: Veronica Bustos in gara tra oltre 5.000 atleti

La capitale tedesca si è trasformata in un tripudio di ruote e velocità ieri, con la Berlino Marathon Inlineskating 2025, la più grande maratona di pattinaggio in linea al mondo. Tra i più di 5.000 atleti provenienti da oltre 60 Paesi, ha brillato anche la sammarinese Veronica Alejandra Bustos, portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports – settore corsa, che ha saputo distinguersi con una prova di determinazione e carattere.

Il percorso, identico ai 42,195 km della storica maratona di Berlino, ha regalato emozioni uniche: dal verde del Tiergarten fino al Reichstag, dalla Colonna della Vittoria all’arrivo trionfale sotto la Porta di Brandeburgo.

Nonostante le alte temperature, che hanno reso la gara ancora più impegnativa, Bustos ha gestito ritmo e fatica con grande intelligenza, fermando il cronometro a 1h40’56”. Un tempo eccellente, che conferma il valore dell’atleta sammarinese nel panorama internazionale.

Al termine della prova, Veronica ha raccontato con entusiasmo: «È stata un’esperienza indimenticabile. Il calore del pubblico lungo il percorso e l’arrivo sotto la Porta di Brandeburgo mi hanno dato la carica per spingere fino all’ultimo metro».

La prestazione rappresenta non soltanto un piazzamento di rilievo, ma anche una spinta per le future sfide: la pattinatrice guarda già con decisione ai prossimi appuntamenti sportivi, pronta a continuare a difendere i colori della Repubblica di San Marino.

Con la determinazione dimostrata a Berlino, la strada verso nuove soddisfazioni internazionali sembra già tracciata. Una gara festosa, un risultato prestigioso e la conferma che anche su piste lontane, la bandiera biancazzurra sa farsi notare.