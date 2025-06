San Marino, sport. A Fermo il debutto ufficiale per la squadra sammarinese di Walking Football al torneo “Città di Fermo”

È stato un weekend da ricordare per la squadra sammarinese di Walking Football, che ha ufficialmente debuttato in un torneo competitivo. La formazione della FSGC San Marino, allenata da Matteo Giardi e Thomas Berti, ha partecipato sabato 29 e domenica 30 giugno al 4° Torneo “Città di Fermo” nella categoria over 50, sfidando formazioni esperte come Fermana, Asti, Pro Calcio Ascoli, ASD Roma e Real Maranello.

Nonostante i risultati non siano stati favorevoli, i Titani hanno mostrato spirito sportivo e determinazione, conquistando il premio Fair Play del torneo. Inoltre, hanno messo a segno tre reti complessive: due gol portano la firma di Andrea Gualtieri, mentre l’altro è stato realizzato da Luigi Belisardi.

Il torneo ha rappresentato la prima uscita ufficiale per la squadra sammarinese, nata nell’ambito del progetto “Walking Football” della FSGC (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio). Un’iniziativa che, giunta al terzo anno di attività, continua a crescere nel numero di partecipanti e nelle ambizioni.

«Siamo felici che la nostra squadra abbia partecipato al 4° Torneo Città di Fermo, prima uscita ufficiale della FSGC San Marino Walking Football – ha commentato Andrea Zoppis, responsabile del progetto – Ringraziamo Walking Football Italia e la Fermana FC WF per l’invito e la calorosa accoglienza. Il premio Fair Play ci rende particolarmente orgogliosi».

Zoppis ha poi sottolineato l’importanza di occasioni ufficiali come questa per condividere esperienze e opportunità sociali, aspetti fondamentali quanto la salute fisica, vero pilastro del progetto. Proprio in quest’ottica, ha annunciato che nel corso del prossimo anno verrà rafforzata la collaborazione con il centro diabetologico dell’Ospedale di San Marino, al fine di avviare studi scientifici sul benessere derivante dalla pratica del calcio camminato.

«Continueremo su questa strada – ha aggiunto Zoppis – con l’obiettivo di divertirci insieme, così come abbiamo fatto fino ad oggi».

Per chi fosse interessato a partecipare alla prossima stagione del progetto Walking Football della FSGC, è possibile inviare una mail all’indirizzo slo@fsgc.sm.