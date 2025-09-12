San Marino. Sport in Fiera 2025: definito il venerdì sera, prevista una mostra fotografica per celebrare le medaglie di Andorra. Navetta gratuita dal Trony

Conto alla rovescia iniziato: il 19 settembre prende il via la 27ª edizione di Sport in Fiera, la grande rassegna multidisciplinare organizzata dal Cons.

La cerimonia d’apertura

Venerdì 19 settembre, alle ore 18, si terrà la cerimonia inaugurale con taglio del nastro alla presenza delle autorità. Sarà il primo grande momento di una tre giorni ricca di sport, musica e spettacolo.

La serata si animerà nel piazzale del Multieventi con la voce di Irol, speaker ufficiale di Sport in Fiera, gli show degli Special Olympics, la musica punk rock dei “The Rejcted” e il dj set di Martin Minotti. Spazio anche allo sport giocato:tornei 3v3 di basket, pallavolo e beach volley, prove di Touch Rugby e l’incontro con il campione del mondo di biliardo Matteo Gualemi, ospite della Federazione sammarinese biliardo sportivo.

Gli stand delle Federazioni saranno già aperti per permettere a tutti di provare le numerose discipline sportive presenti sul Titano.

Novità dal Comitato Olimpico

Lo stand del Cons ospiterà una mostra fotografica dedicata alla storica spedizione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Andorra, la più ricca di medaglie (31) fuori da San Marino.

Debutterà il nuovo merchandising ufficiale San Marino Team, il brand che unisce tutte le spedizioni sportive del Cons. Lo stand fungerà anche da info point per i visitatori.

Il programma del weekend

Sabato mattina saranno protagonisti gli studenti delle Scuole Medie di Fonte dell’Ovo e Città, coinvolti in giochi, attività e nuove esperienze.

Durante entrambe le giornate resteranno attivi gli stand federali e il palco “Let’s Move”, lo slogan promosso dal CIO per incentivare la pratica sportiva nel giorno dell’Olympic Day. Dal sabato pomeriggio palestre e istrutto ri proporranno esercizi funzionali e attività aperte a tutti.

Domenica pomeriggio vedrà molti appuntamenti: alle 16 sfilata con cavalli e balestrieri verso il diamante del baseball, promossa dalla Federazione Ippica Sammarinese; alle 17 la Fsal organizzerà una staffetta per bambini sulla pista del San Marino Stadium, con una t-shirt Kids’ Athletica in omaggio a chi si iscrive allo stand.

Per tutta la durata della manifestazione la piscina del Multieventi ris petterà i seguenti orari: venerdì dalle 9:00 alle 17:00 sarà chiusa, aprirà dalle 17:00 alle 22:00 al tempo libero con ingresso gratuito; sabato e domenica orario tempo libero gratuito dalle 9:00 alle 18:30.

Info utili – Viabilità e parcheggi

Per l’evento la viabilità subirà alcune modifiche: via Olnano e via Costa del Bello resteranno a senso unico, con la possibilità di parcheggio nel senso di marcia discendente; sarà chiusa invece via Rancaglia e sarà attivo il servizio navetta gratuito dal parcheggio superiore del Trony da oltre 100 posti in via Tre Settembre, 3. Si invita la cittadinanza a consultare l’ordinanza pubblicata sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

CONS

FOTO ©FPF/Filippo Pruccoli