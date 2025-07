San Marino, sport. Prestigioso 33° posto a Ostrava per l’Under 15 biancazzurra ai Campionati Europei Giovanili di tennistavolo

Si è conclusa con una netta vittoria per 3-0 contro la Finlandia la partecipazione della squadra Under 15 sammarinese ai Campionati Europei Giovanili di tennistavolo, disputati a Ostrava, in Repubblica Ceca. Il team biancazzurro ha conquistato il 33° posto finale su 40 nazioni partecipanti, un risultato definito di grande prestigio e valore, considerando la provenienza da un microstato di appena 33.000 abitanti.

La soddisfazione per il percorso stagionale è condivisa anche da Claudio Stefanelli, Direttore Tecnico del Centro Federale del Multieventi, che ha commentato positivamente il bilancio della stagione appena conclusa.

Il palmarès 2024-2025 della nazionale giovanile di tennistavolo sammarinese parla chiaro:

4 medaglie conquistate ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra

1 oro e 1 bronzo ai Campionati Italiani Giovanili di Terni

1 bronzo nel doppio terza categoria ai Campionati Italiani di Montesilvano

22 tornei vinti durante la stagione da 11 atleti diversi

Un rendimento definito “estremamente positivo”, che conferma la crescita costante e il livello sempre più alto raggiunto dal tennistavolo sammarinese grazie a un lavoro tecnico mirato e alla valorizzazione del vivaio negli ultimi anni.