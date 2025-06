San Marino, sport. Serravalle, grande successo per il 30° Trofeo Titano organizzato da Olimpus Atletica

Ieri, mercoledì 18 giugno, a Serravalle si è disputato il 30° Trofeo Titano, valido anche come Campionato di Società (CDS) Sammarinese, organizzato dall’Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera. Oltre 300 atleti hanno animato una serata estiva ricca di performance di rilievo.

Tra i risultati più significativi, Alessandra Gasparelli (Olimpus) ha vinto i 100 metri femminili con il tempo di 11.69, conquistando anche il titolo di Campionessa Sammarinese. Nei 100 metri maschili, Gianmarco Gulini (Olimpus) si è piazzato 5° con 11.15, aggiudicandosi il titolo nazionale, seguito da Matias Francini (Olimpus), 6° con 11.17.

Nei 400 metri femminili, Delia Bordonaro (Olimpus) ha chiuso in 1:01.07, mentre Beatrice Berti (Olimpus) si è aggiudicata il titolo di Campionessa con 1:05.34. Nei 400 metri maschili, vittoria di Probo Benvenuti (Smaa) con 49.02; al secondo posto Valerio Tagliaferri (Olimpus) con 49.94, terzo Alessandro Gasperoni (Olimpus) 50.68 e quarto Andrea Ercolani Volta (Olimpus) 50.77.

Anita Selva (Olimpus) ha conquistato il titolo di Campionessa Sammarinese negli 100 metri ostacoli con 18.50. Nel mezzofondo, Luca Giorgi (Olimpus) ha vinto i 1500 metri in 4:53.95, mentre nei 5000 metri il titolo è andato a Lorenzo Bugli (Dinamo) con 16:06.05; quarto Davide Venurucci con 16:58.39.

Nel salto in lungo, terzo posto e titolo per Greta San Martini (Olimpus) con 5.25 metri; nel salto con l’asta vittoria e titolo per Martina Muraccini (Olimpus) con 3.35 metri; nel salto triplo Davide Davosi (Olimpus) si è laureato Campione Sammarinese con 13.10 metri.

Nel lancio del peso femminile, vittoria e titolo per Katrin Arnold (Olimpus) con 8.72 metri. Nel peso maschile, Lorenzo Ferroni (Olimpus) si è piazzato primo con 10.77 metri, mentre Paolo Santagada (Olimpus) è arrivato secondo con 10.32 metri, aggiudicandosi il titolo nazionale.

Diego Garnaroli (Olimpus) è stato Campione Sammarinese nel lancio del giavellotto con 40.32 metri.

La staffetta 4×100 femminile dell’Olimpus, composta da Lucia Casadei, Greta San Martini, Beatrice Berti e Alessandra Gasparelli, ha vinto con il tempo di 49.89, mentre la staffetta maschile ha ottenuto il secondo posto e il titolo con Matias Francini, Gianmarco Gulini, Santos Nicolas Bollini e Alessandro Gasperoni (42.11).

Nel settore giovanile, da segnalare il terzo posto nei 80 metri cadetti di Rodolfo Fagnini (9.87), il secondo posto nei 60 metri ragazzi per Cristian Burgal Alfaro (8.53) e il terzo posto nei 60 metri ragazze di Annalina Martelli (8.77).