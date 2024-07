San Marino. Sport Speciali: debutto stagionale nell’atletica leggera con i Campionati Sammarinesi Giovanili

Sabato 13 aprile si è tenuta la prima gara stagionale di atletica leggera della Federazione Sammarinese Sport Speciali. Alla pista del San Marino Stadium si sono svolti i Campionati Sammarinesi Giovanili, in collaborazione con gli istruttori della San Marino Athletics Academy, e gli atleti biancazzurri, seguiti dalle proprie educatrici Claudia Casalboni, Chiara Della Marchina ed Elisa Felici, hanno gareggiato in numerose discipline. Nella categoria Esordienti, Rim Zaboul ha partecipato alle gare dei 50 metri e del lancio del vortex. Nella categoria Ragazzi, Riccardo Leone Latino ha lanciato il peso da 2 chilogrammi a 2.70 metri, dopo aver corso i 60 metri piani in 10’’84. Nei Cadetti Teo Flores Lazcano ha lanciato il giavellotto da 600 grammi a 9.10 metri e ha percorso i 300 metri in 58’’10. Negli Assoluti femminili, Sara Valentini ha corso i 250 metri in 49’’42 e a seguire i 120 in 13’’26. “Gli atleti hanno saputo interpretare al meglio la propria gara, divertendosi e mettendo a frutto gli allenamenti – ha dichiarato Paola Carinato, direttore sportivo della Federazione Sammarinese Sport Speciali -. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il prezioso aiuto e la totale dedizione delle educatrici e dei tecnici, che vorrei ringraziare per l’immenso lavoro svolto al fine di rendere possibile questa partecipazione agonistica degli atleti della Federazione”.