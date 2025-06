San Marino, sport. Ultima tappa della gara promozionale FISR di inline freestyle a Viserba: ottimi risultati per le giovani promesse del Titano

Il 2 Giugno a Viserba si è conclusa l’ultima tappa della gara promozionale FISR di inline freestyle, una giornata di sport e passione che ha visto protagoniste giovani atlete provenienti da tutta la regione. A rappresentare la loro società con entusiasmo e determinazione, accompagnate da Tania D’Antonio e Matilde Terenzi, sono scese in pista Matilde e Camilla Cesarini, Nicole Zavattini e Giada Parmeggiani.

Le ragazze si sono cimentate in due discipline tecniche: lo Speed Slalom e il Roller Cross, mettendo in mostra grinta, concentrazione e una crescita evidente nel corso della stagione.

Nello Speed Slalom, le sorelle Matilde e Camilla Cesarini, alla loro prima esperienza di gara, hanno affrontato con coraggio i coni da 120 cm, mostrando già buone doti di equilibrio e velocità. Per loro, un promettente debutto: Matilde ha chiuso al 10° posto, mentre Camilla ha conquistato un ottimo 5° posto. Più esperte, invece, Nicole Zavattini e Giada Parmeggiani, che si sono misurate con i più tecnici coni da 80 cm. Nicole ha ottenuto un bel 4° posto, mentre Giada è salita sul podio con un meritatissimo 3° posto.

Nel Roller Cross, prova a eliminazione caratterizzata da ostacoli e curve tecniche, le emozioni non sono mancate. Giada Parmeggiani ha dato spettacolo con una straordinaria rimonta: partita dall’8° posto nei KO, ha recuperato posizioni su posizioni fino a concludere con un brillante 5° posto finale. Anche Nicole Zavattini ha ben figurato, partendo dal 3° posto nel suo gruppo e chiudendo la gara con un rispettabile 7° posto.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di crescita per tutte le atlete, che hanno dimostrato impegno e voglia di migliorare. I risultati ottenuti, soprattutto da chi era alla prima esperienza, lasciano ben sperare per il futuro.

Un plauso va anche a Tania D’Antonio, per la passione e la competenza con cui segue le giovani atlete nel loro percorso sportivo.

La stagione si conclude così con soddisfazione e nuovi stimoli per continuare a puntare in alto nel mondo del freestyle su pattini.La tappa di Viserba ha segnato con entusiasmo la fine del circuito promozionale FISR, lasciando spazio alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla consapevolezza dei progressi compiuti dalle giovani atlete. Tra esordi coraggiosi e prestazioni in crescita, Matilde, Camilla, Nicole e Giada hanno saputo distinguersi per impegno e passione.

L’atmosfera di festa e sport non si ferma qui: domenica si terrà il tradizionale saggio di inizio estate, un momento di condivisione e spettacolo che vedrà tutti gli atleti esibirsi davanti a familiari e amici, celebrando insieme la fine della stagione sportiva invernale e l’inizio dell’estate con energia, musica e tanti sorrisi. Un’occasione perfetta per salutare un anno di crescita e guardare con entusiasmo alle sfide future.

Comunicato Stampa – FSRS